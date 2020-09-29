نوكيا تطلق السماعة اللاسلكية Portable Wireless Speaker

وأوضحت الشركة الفنلندية أن السماعة الجوالة اللاسلكية Portable Wireless Speaker الجديدة تمتاز بفترة تشغيل تمتد إلى 4 ساعات، ويمكن استعمالها فى إجراء المكالمات الهاتفية بفضل الميكروفون المدمج. ويمكن دمج سماعتين مع بعضهما البعض للاستمتاع بصوت فائق النقاء، وتدعم السماعات الجديدة من نوكيا تقنية البلوتوت 5.0 لكى يتمكن المستخدم من توصيلها بجميع الأجهزة الأخرى من الماركات الأخرى. وأعلنت شركة نوكيا عن طرح السماعة الجوالة اللاسلكية Portable Wireless Speaker بسعر يبلغ 39 يورو.

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