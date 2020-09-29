إنفوجراف.. تعليمات مهمة للحفاظ على صحة قلبك

دعت وزارة الصحة والسكان، إلى اتباع مجموعة من العادات الصحيحة، للحفاظ على صحة القلب، وذلك خلال إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".





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