حققا مليارات.. قصة صعود أخوين فقيرين إلى قمة الثراء فى بريطانيا

الأخوان محسن إيسا، 49 عاما، وشقيقه زيبر، 48 عاما، قدم والدهما إلى بريطانيا من الهند لا يملكان أى شىء، لكنهما بنيا مؤسسة EG والتى نقلها ابناهما من رأس مال يقدر فى 2001 بـ150 ألف جنيه إسترلينى إلى 9 مليارات جنيه إسترلينى فى عام 2020، بعدد موظفين 35 ألف شخص، بحسب الصحيفة البريطانية.

ويبلغ رصيد الأخوان فى البنوك، وفق "ديلى ميل" 3.56 مليار جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى مبانٍ يبلغ أحدها فى كينسينجتون 25 مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى قطعة أرض فى مدينة بلاكبول ببريطانيا بجوار مبهط طائرات يملكه الرئيس الأمريكى الملياردير دونالد ترامب.

يملك الأخوان أيضا 5 مبانٍ كبيرة فى بلاكبورن حيث نشأ الشابان، ومن المتوقع أن يسكن محسن فى إحداها وزوجته "شاميم" مع ابنيهما اليافعين.





وظهر اسم الشابين فى الأوساط البريطانية الآن بكثرة، بعدما رجحت تقارير فوزهما بمعركة شراء فروع متاجر "أسدا" المشهورة فى بريطانيا، ومن المتوقع أن تصل هذه الصفقة إلى 6.5 مليار جنيه إسترلينى.

ويدير الشابان، فى الوقت الحالى، محطة وقود تتوزع بأرجاء بريطانيا، بواقع 56 فرعا، والتى يعمل بها آلاف البريطانيين.