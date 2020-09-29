مرسيدس تكشف عن صندوق سقف لموديلاتها الرياضية

وأوضحت الشركة الألمانية أن سعة صندوق AMG الجديد تبلغ حوالى 410 لتر، مشيرة إلى أنه يكتسى باللون الرمادى مع خطوط زخرفية على الجوانب، وجزء باللون الأسود بالأعلى، وناشر يزين الجزء الخلفى السفلى منه، فى حين تظهر الزعنفة على الجزء العلوى، وشعارات AMG، التى تشير إلى حصرية التجهيزة.

ويراعى الصندوق أعلى معايير الانسيابية لخلق تأثير إيجابى فيما يتعلق بمقاومة الهواء والضوضاء، على سبيل المثال تم دمج المقابض مباشرة فى جسم الصندوق.

ويتوفر الصندوق فى إصدارين: أحدهما مناسب لجميع موديلات مرسيدس، والآخر للموديلات الكوبيه من مرسيدس.

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ويبلغ وزن صندوق سقف AMG 26 كيلوجرام وطوله 2.20 متر وعرضه 85 سم وارتفاعه 44 سم، ويأتى مصنوعا من البلاستيك شديد التحمل ويمكن فتحه من الجانبين.

ومع تركيب صندوق السقف لا يجوز للسيارة تخطى سرعة قصوى تبلغ 130 كيلومتر/ساعة.

ومن المقرر أن تطرح مرسيدس صندوق السقف خلال نوفمبر القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.