سلسلة مستشفيات أمريكية تسقط ضحية لبرمجية الفدية

البرنامج الخبيث الذى استهدف منشآت UHS يتبع عائلة برمجيات الفدية، طال بيانات ومعلومات للحصول على فدية مقابل الإفراج عنها للشركة التى تمتلك نحو 400 فرع فى الولايات المتحدة، وفق "TechCrunch".
ورفضت مستشفيات UHS تأكيد دفعها فدية مقابل الإفراج عن معلوماتها وبيانها المسروقة، مؤكدة أن شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة كانت غير متصلة بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بـ"أمن تكنولوجيا المعلومات".
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