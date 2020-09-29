العلماء يثبتون قدرة الغربان على التفكير الواعى

ووجد فريق البحث أن Corvids، أو عائلة طيور الغراب، تدرك بوعى بيئاتها والمرور الزمنى قصير المدى، والذى بدوره يولد تجارب ذاتية.

وبحسب "روسيا اليوم"، أجرى الفريق فى جامعة توبنغن الألمانية، سلسلة من التجارب على اثنين من غربان Corvus corone، حيث عُرض نحو 20000 إشارة ضوئية لكل منهما على مدار عشرات الجلسات، بينما كانت الأقطاب الكهربائية تراقب نشاط الدماغ.

ودُرّبت الطيور على التعرف على المحفزات البصرية، عن طريق الإيماء لإظهارها عندما تسجل ضوءا وميضا.

وكانت بعض الأضواء أكثر خفوتا وقصرا، ما يجعل من الصعب رؤيتها، ومع ذلك، تسبب هذا فى تباين فى الردود التى قدمها الزوجان، ما أدى إلى اختلافات فى الرأى أو التجربة الذاتية.

وقال عالم فيزيولوجيا الحيوان، أندرياس نيدر، من جامعة توبنغن: "من المتوقع أن تستجيب الخلايا العصبية التى تمثل مدخلات بصرية بدون مكونات ذاتية، بالطريقة نفسها لمحفز بصرى ذى كثافة ثابتة، ومع ذلك، تظهر نتائجنا بشكل قاطع أن الخلايا العصبية فى مستويات المعالجة الأعلى لدماغ الغراب، تتأثر بالتجربة الذاتية، أو بشكل أكثر دقة تنتج تجارب ذاتية".



ويُطلق على الوعى المعنى وعيا أوليا أو حسيا، وكان يُعتقد سابقا أنه موجود فقط فى الرئيسيات، وقد يجبرنا هذا البحث الأخير على إعادة النظر فى تعريفنا للوعى، وكذلك مدى تعقيد أدمغة الطيور.

ويندرج الوعى بالنفس ومعرفة الفرد والقدرة على التفكير فى تلك المعرفة، وكذلك تطبيقها على تجارب الفرد فى العالم، تحت مظلة الوعى الأساسى، وتضيف بُعدا إضافيا لحل المشكلات وسلوك اتخاذ القرار.

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ويتضمن الوعى الأساسى التقدير والتفاعل مع العالم فى الوقت الحاضر، مع بعض الدلائل على الماضى القريب والمستقبل القريب.

وفهمنا سابقا هذا المستوى من الوعى على أنه مرتبط بالقشرة الدماغية فى أدمغة الثدييات، ولكن أدمغة الطيور، على النقيض من ذلك، أصغر بكثير وأكثر سلاسة.

ومع ذلك، وجدت دراسة أخرى استخدمت التصوير الضوئى المستقطب ثلاثى الأبعاد، فى جامعة "رور بوخوم" فى ألمانيا، أن التركيب الدماغى لأدمغة الطيور يشبه فى الواقع أدمغة الثدييات أكثر مما كنا نظن.

وتشير هذه النتائج إلى وجود "دائرة ميكروية قديمة" موجودة مسبقا فى الأسلاف المشتركة الأخيرة للبشر والغربان، التى عاشت قبل 320 مليون سنة، وتطورت بعد ذلك بطرق مختلفة إلى حد كبير على مدى ملايين السنين، وفقا لعالم النفس البيولوجى مارتن ستاتشو.

وفى غضون ذلك، يأمل باحثو توبنغن فى مواصلة بحثهم، وفحص ما إذا كانت الطيور تمتلك وعيا ثانويا أو وعيا تدركه.