فيديو .. طوله 18 مترا .. اليابان تصنع أضخم روبوت فى العالم

بحسب "سبوتنيك"، يشبه الروبوت العملاق والذى يظهر على هيئة إنسان، شخصية كرتونية بثت فى مسلسل الأطفال "Mobile Suit Gundam"، وهو مسلسل تلفزيونى شهير بث فى أواخر السبعينيات.

وظهر الروبوت وهو يمشى وينخفض ويقوم بحركات معقدة جدا بالنسبة لحجمه الهائل، والتى أتت ضمن اختبارات طبقتها الشركة المصنعة على الإنسان العملاق.

ويبلغ ارتفاع الروبوت، بحسب "سى إن إن" الذى بدأ العمل عليه منذ عام 2014، ما يقرب من 60 قدمًا (18.29 مترا) ويزن حوالى 24 طنا.

وصنع الروبوت من أكثر من 200 قطعة صنعت من خليط من الفولاذ والبلاستيك المقوى بألياف الكربون، بحسب الشركة.

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وكان من المقرر أن يتم عرض الروبوت العملاق فى حديقة "Gundam Factory Yokohama"، وهو معلم جذب سياحى جديد، حيث سيسمح للمعجبين من الاقتراب منه والتعرف على كيفية إنشائه.

وقررت السلطات تأجيل الافتتاح، الذى كان مقررا بشهر أكتوبر من عام 2020، بسبب جائحة تفشى فيروس كورونا فى العالم دعت السلطات لاتخاذ قرار التأجيل لفترة أطول من المتوقع، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.