صور: الجاكيت الجينز يكتسح شتاء 2020

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال "Elle" أن الجاكيت الجينز يأتى هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس "Oversized" ويصل طوله إلى الخصر ليضفى على المظهر طابعا متحررا يعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها.

وأشارت "Elle" إلى أن الجاكيت الجينز يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن تنسيقه مع سروال قماشى أو سروال تريكو أو سروال جينز أو تنورة أو فستان.

وغالبا ما يكتسى الجاكيت الجينز بألوان داكنة، ويمكن حينئذ تنسيقه مع بلوفر يتألق بدرجات الكريمى لخلق تباين مثير يخطف الأنظار، ويكتمل سحر الإطلالة مع حُلى تتلألأ باللون الذهبى.