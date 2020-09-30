مخاطر تعرض كبار السن للإسهال المزمن

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمى إن الإسهال المزمن لدى كبار السن له أسباب عدة، منها متلازمة القولون العصبى وعدم تحمل أغذية معينة وتعاطى أدوية معينة والأعباء النفسية.





وأوضحت الجمعية أن الإسهال يتسبب فى فقدان الجسم للسوائل والأملاح المعدنية، ما يرفع خطر الإصابة بالإغماء والتشوش الذهنى والجفاف وعدوى المسالك البولية واضطرابات نظم القلب والجلطات الدموية. ولتجنب هذه المخاطر ينبغى استشارة الطبيب حال استمرار الإسهال لمدة 4 أسابيع أو أكثر.

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