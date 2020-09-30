أحمد يونس: صباحك ومطرحك عالراديو 9090 التريند الأول فى مصر على تويتر

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وعلق يونس على تصدره تويتر: "مع بداية يوم جديد صباحك ومطرحك عالراديو 9090 التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكم خير وسعادة وفرحة".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "عظمة المود"، "صباح يونس اللذيذ"، "أحمد يونس فوق"، "ده ملك الراديو".
وقدمت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك، المذاع على الراديو 9090، للإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات التى تنال إعجاب المتابعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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