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أوبو تطلق ساعة ذكية بوظائف صحية

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إيرينى بهجت 2020-09-30 09:45 0 تبليغ

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وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Watch ECG الجديدة يمكنها بواسطة العديد من المستشعرات تتبع العديد من الأنشطة الرياضية مثل الجرى والسباحة وركوب الدراجات، ولهذا الغرض تستخدم الساعة مستشعر تسارع ثلاثى المحاور ومستشعرات لضغط الدم ومعدل ضربات القلب والضوء المحيط.

وتشتمل الساعة الذكية على شاشة منحنية AMOLED يبلغ قطرها 1.91 بوصة وبدقة وضوح 402 × 476 بيكسل.

وينبض بداخل الساعة المعالج Snapdragon 3500 تدعمه شريحة Apollo 3 كمعالج مساعد، مع ذاكرة وصول عشوائى (RAM) سعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت.

وتبلغ سعة البطارية 430 ميللى أمبير ساعة، والتى من المفترض أن تستمر حتى 40 ساعة فى التشغيل العادى وحتى 21 يوما فى وضع توفير الطاقة.، ويتم شحن البطارية لاسلكيا عبر تقنية الشحن السريع VOOC Fast Charging، وتتوافق الساعة مع معيار IPX8، مما يعنى أنها مقاومة للغبار والماء.

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