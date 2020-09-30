الارشيف / لايف ستايل

بيجو تطلق أقوى سياراتها القياسية

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-09-30 12:08 0 تبليغ

Advertisements

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك احتراق داخلى مع محركين كهربائيين أحدهما على المحور الأمامى والآخر على الخلفى.

ويولد هذا النظام الهجين قوة 360 حصان، وهو ما يجعلها السيارة الأقوى ضمن برامج الإنتاج القياسى للشركة على مر العصور، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة فى غضون 5.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كيلومتر/ساعة.

وتبلغ السيارة مدى السير الكهربائى 42 كيلومتر، مع سرعة قصوى 140 كيومتر/ساعة، وتروج بيجو للسيارة الجديدة من خلال معدل استهلاك 2.03 لتر/100 كيلومتر، وهو ما ينتج عنه 46 جرام/ كيلومتر من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون.

ولتعزيز الطابع الرياضى للصالون الرياضية تم إجراء تعديلات على مجموعة التعليق والتجهيز بمكابح فائقة وجنوط قياس 20 بوصة، وتتميز السيارة من خلال ظهور استثنائى للون الأخضر النيون على بعض المكونات الخارجية وخيوط الحياكة فى المقصورة الداخلية، ولكن لم تحدد بيجو حتى الآن سعر السيارة 508 PSE الجديدة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيجو تطلق أقوى سياراتها القياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا