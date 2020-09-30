نسخة جديدة من رولز رويس Ghost بقاعدة عجلات أطول

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة يزيد طول قاعدة العجلات بها عن الموديل الأساسى بنحو 17 سنتيمتر ليصل طولها إلى 5.72 متر، وهو ما يمنحها الكثير من الرحابة، خصوصا فى الجزء الخلفى من المقصورة الداخلية.

كما تتمتع النسخة الجديدة بالعديد من التجهيزات الفائقة المستعارة من شقيقاتها مثل أنظمة القيادة المساعدة ونظام الملتيميديا ونظام الكاميرا المحيطية ونظام الرؤية الليلية والنقطة الساخنة WIFI وشاشة Head-up وتقنيات فائقة لتنقية هواء المقصورة الداخلية.

وتعتمد Ghost EWB على سواعد محرك تربو مزدوج مكون من 12 أسطوانة يزأر بقوة 571 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع ناقل حركة أوتوماتيكى من 8 تعشيقات من شركة ZF، وتنطلق السيارة بسرعة قصوى 250 كيلومتر/ساعة.