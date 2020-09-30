أجيال- 3 أنواع لبكاء الطفل.. الجوع والغضب والألم

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أهمية التركيز فى نوع بكاء الطفل لفهم شعوره.

وأوضح رفعت أن هناك 3 أنواع من البكاء لدى الأطفال: الجوع، الغضب، الألم، مشيرا إلى اختلافها:

-بكاء الجوع، يعبر به الطفل عن شعوره بالجوع ويعد أشهر الأنواع، وفيه يبكى الطفل دون صوت ثم يبدأ صوته يعلو.

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-بكاء الغضب، يريد الطفل التعبير عن شعوره بعدم الراحة سواء لجلوسه وسط ضوضاء، أو لرغبته فى تغيير حفاضته، وتعتبر النسخة الأعلى من صوت بكاء الجوع، وتسمع فيه الأمهات أثناء البكاء صوتين.

-بكاء الألم، يصدر عن الشعور بالمغص أو بألم فى الأذن، وهو أعلى صوت فى البكاء ويستمر أحيانا لمدة 7 ثوان بشكل متواصل ويعقبه "شهقة".

وقال رفعت إذا كان البكاء نتيجة شعوره بالمغص نجد الطفل يرفع أرجله تجاه بطنه، أما لو كان بسبب الأذن نجده ممسكا بها.