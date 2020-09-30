لعشاق السيارات .. أودى تطلق Q5 Sportback الجديدة

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 4.69 متر، وارتفاع 1.66 متر، وعرض 1.89 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.82 متر.

وتقدم الشركة الألمانية السيارة بالعديد من التجهيزات الفائقة مثل الكشافات الليد، والمتوفرة أيضا بتقنية الليد- ماتريكس، ومصابيح OLED الخلفية.

وتبدأ السيارة معتمدة على محرك ديزل رباعى الأسطوانات بقوة 204 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مدعوما من تقنية هجين معتدلة.

وتتمتع السيارة بخدمات نظام الملتيميديا MIB 3 المطور من الشركة الأم فولكس فاجن، مع خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، وشاشة مركزية قياس 10.1 بوصة، ويوفر هذا النظام المتصل بشبكة الإنترنت معلومات حول حالة الطريق وأماكن الصف الخالية والتكدسات المرورية والحوادث على الطرق.