أسباب تساقط الشعر فى فصل الخريف .. وطرق حمايته

وخلال بحث مجموعة من علماء كلية طب جامعة جون هوبكنز، قالت أنابيل كينجسلى، أخصائية علم الشعر، إن تساقط الشعر فى أواخر الصيف وبدايات فصل الخريف، ظاهرة موسمية تحدث لعدة أسباب، أبرزها:

- التعرض المستمر لأشعة الشمس فى فصل الصيف.

- نزول البحر وحمامات السباحة دون الاهتمام بتغطية الشعر.

-الاكتئاب الذى يصاحب السيدات مع تغيير الفصول وتأثيراته السلبية على صحة الشعر.

- الاستحمام أكثر من مرة فى فصل الصيف، للتغلب على حرارة الطقس العالية، قد يضر بصحة الشعر.

- كثرة استخدام وسائل فرد الشعر وتعريضه للحرارة العالية.

وقدمت الأخصائية مجموعة من النصائح لتجنب تساقط الشعر فى فصل الخريف، منها:

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-اتباع نظام غذائى صحى:

يتأثر الشعر كثيرًا بالعادات الغذائية الخاطئة، لذلك يجب على السيدات أن يتبعن نظام غذائي صحي، يحتوي على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب فروة الرأس وإعادة النعومة واللمعان للشعر، مثل الأفوكادو والسلمون والمكسرات وزيت الزيتون وبذور الشيا، بالإضافة إلى تناول الخضراوات والفاكهة.

-قص الشعر:

قص الشعر بانتظام لن يخلصك من الشعر التالف فقط، بل يشجع البصيلات على إعادة إنبات الشعر من جديد، وبتلك الطريقة سوف تستقبلين فصل الخريف بإطلالة جذابة.

-تدليك فروة الرأس:

يساعد تدليك فروة الرأس على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البصيلات، مما يساهم فى إصلاح الشعر التالف وتحفيزه على النمو.

-التوقف عن كثرة تعرضه للحرارة العالية وتصفيفه وتكرار غسله بالشامبوهات والبلسم.