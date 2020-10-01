صور: طرق ارتداء القميص مع ملابس الحمل

وتعتقد النساء أنه يكون من الصعب تنسيق القميص وخصوصا مع كبر حجم البطن خلال شهور الحمل.

وتميل البعض إلى ارتداء القميص مع بنطلون الحمل لسهولة تنسيقه وارتدائه فى مختلف الاوقات أو تنسيق القميص مع البنطلون الجلد لإطلالة تتناسب مع الخروجات المسائية.

وفى حالة الشعور بالبرد تبحث الفتيات عن إطلالة خريفية، فتلجأ إلى الاستعانة بـ بلوفر دون أكمام وتنسيقه مع قميص أبيض اللون للحصول على إطلالة أنيقة هادئة.

وأغلب الحوامل تفضل ارتداء الفساتين طوال شهور الحمل لأنها تشعرك بالراحة والحرية أثناء الحركة ولكن بالتأكيد تشعرين بالملل من اختيارها بالطريقة التقليدية كل يوم، لهذا يمكنك تغيير شكلها بإضافة القميص مع الفستان بطريقة سهلة سواء بارتدائه بالطريقة التقليدية و تنسيقه مع حذاء رياضى، كما يمكنك ارتدائه مع عمل عقدة أمامية عند اختياره مع الفستان بشكل عصرى جذاب.