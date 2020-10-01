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هاشتاج صباحك ومطرحك مع يونس يتصدر تويتر

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بسنت فاروق 2020-10-01 08:47 0 تبليغ

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وشهدت حلقة اليوم الخميس، تفاعلا واضحا من مستمعى البرنامج، إذ قدم يونس، خلال الحلقة مجموعة كبيرة من الأغنيات القديمة والحديثة، وهو ما حاز على إعجاب المتابعين المتفاعلين مع البرنامج من خلال الرسائل والتعليقات على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك.

كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة فقرة البرج فى الدرج التى تتسم بكثير من المرح، فضلا عن أبرز الأخبار التى وقعت مساء أمس وصباح اليوم.

برنامج صباحك ومطرحك

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.

 

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