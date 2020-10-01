دراسة .. خطورة شرب القهوة قبل وجبة الفطار

وأشار باحثون من جامعة باث، إلى أضرار شرب القهوة قبل الإفطار، فهو يضعف السيطرة على مستوى السكر فى الدم، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
وأجرى الباحثون دراساتهم على عينة من الرجال والنساء لمعرفة تأثير شرب القهوة عليهم.
وأثبتت نتائج الفحوصات أن تناول القهوة السوداء القوية قبل الإفطار يزيد بشكل كبير من استجابة جلوكوز الدم لوجبة الإفطار بنحو 50٪.
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