إنفوجراف: مع بداية الشهر العالمى لسرطان الثدى..أعراضه وطرق الوقاية منه

ويلقب شهر أكتوبر بـ الشهر العالمى لسرطان الثدى الذى يبدأ من 1 حتى 31، ويستهدف توعية النساء طوال الشهر بعوامل الخطورة التى تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدى، وطرق الوقاية منه، والحث على الكشف المبكر وخطوات العلاج.

ومع بدء اليوم الأول فى الشهر العالمى لسرطان الثدى، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أسباب وأعراض الإصابة بـسرطان الثدى وطرق الوقاية منه.

ويتكون سرطان الثدى بسبب نمو غير طبيعى لخلايا الثدى، ناتجا عنه ظهور الكتل أو العقد الصلبة غير المؤلمة فى الثدى أو تحت الإبط، وهو نوعان الأورام الحميدة والخبيثة.

وليس لسرطان الثدى أى أعراض بل يظهر بعض العلامات فى المراحل المتقدمة، منها:

-ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة فى الثدى أو تحت الإبط.

-انتفاخ وتورم الثدى وخروج إفرازات منه.

-تغير حجم وشكل الثدى أو تجعد فى الجلد.

-حكة أو طفح جلدى حول الثدى

وأشارت وزارة الصحة أن ظهور تلك الكتل لا يعنى بالضرورة أنه سرطان، فقد تكون بسبب وجود تكيسات أو عدوى.

ويجب الذهاب إلى الطبيب عند وجود كتل ثابتة وصلبة ولا تختفى لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، أو عند ملاحظة تغيرات بالجلد، أو خروج إفرازات من حلمة الثدى أو انعكاسها، أو عند الشعور بتغير حجم الكل فى الإبط.

وتوجد طرق عدة للفحص منها الفحص الذاتى، وذلك الذى يساعدك فى اكتشاف المرض من منزلك، كما يجب أن يكون جزءا من العناية الروتينية كل شهر.

كما يتم الفحص الذاتى عن طريق وضعيتين:

1-وضعية الوقوف أمام المرآة:

-وضع الذراعين على الجانبين.

-ورفع الذراع فوق الرأس.

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-الضغط باليد على الخصر وشد الصدر.

-الانحناء إلى الأمام مع وضع اليدين على الخصر.

2-وضعية الاستلقاء:

-الاستلقاء على الظهر مع وضع الوسادة تحت الكتف الأيمن، ثم تحسيس الثدى الأيمن بباطن الأصابع الثلاثة الوسطى لليد اليسرى.

- الضغط بشكل دائرى وخفيف وثابت دون رفع اليد عن الجلد.

-متابعة التحسس على أن تكون حركة الأصابع صعودًا ونزولًا هذه المرة.

-البحث عن أية تغيرات غير طبيعية فى الثدى، وفى منطقة الإبط.

-تكرار الخطوات السابقة على الثدى الأيسر باستعمال اليد اليمنى.

وهناك بعض الخطوات التى يجب اتخاذها للحماية من الإصابة بسرطان الثدى، منها:

-نمط الحياة الصحى أى الذى يعتمد على الغذاء الصحى والنشاط البدنى والمحافظة على الوزن الصحى.

-الحرص على الرضاعة الطبيعية.

-الفحص الذاتى للثدى.

-تجنب التدخين.

-الكشف المبكر.