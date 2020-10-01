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أبل تخفض أسعار هواتفها لطرحها بدون شاحن وسماعات

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إيرينى بهجت 2020-10-01 15:17 0 تبليغ

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وأزالت الشركة الأجهزة السلكية المجمعة مع أجهزة "آيفون"، وهذا يشير إلى أن iPhone 12 الجديد وجميع الموديلات الأخرى من لحظة الإعلان عن المنتجات الجديدة سيتم بيعها بدون سماعات.

وأوضحت الشركة فى عرضها لشهر سبتمبر رفض وحدة تزويد الطاقة فى مجموعة الساعات الذكية إضافة الشاحن، وذلك راجع للمخاوف البيئية، حيث وفقا لفكرتهم، يجب أن يكون لدى كل شخص فى المنزل بالفعل عدة أجهزة شحن من معدات أخرى، لذلك فى عام 2020، لا فائدة من إضافة شحنة أخرى.

فى غضون ذلك، تزايدت شكاوى عدد واسع من أصحاب هواتف "آيفون"، خلال الأيام الماضية، من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد الذى طرحته أبل فى وقت سابق من هذا الشهر.

وتعود أسباب تلك المشكلة، التى تعد إحدى المشاكل الفنية المصاحبة لكل تحديث من "أبل" إلى قيام هاتف"آيفون" بتنفيذ الكثير من المهام فى الخلفية لبعض الوقت بعد تثبيت نظام تشغيل جديد.

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