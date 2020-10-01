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الصحة تستعرض فى إنفوجراف طريقة التغذية السليمة لكبار السن

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إيرينى بهجت 2020-10-01 16:06 0 تبليغ

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وأوضحت الصحة أنه يجب أن يحتوى نصف طبق الطعام على فواكه وخضراوات، وربع يحتوى على الحبوب الكاملة من الشعير والقمح والعدس والفاصوليا مع الخبز الأسمر، والربع الآخر به بروتينات.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة التى بها نسبة عالية من الملح وخصوصا الوجبات السريعة، لأنها تزيد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ونصحت بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، وتناول مجموعة متنوعة من منتجات الألبان قليلة أومنزوعة الدسم.

وأشارت إلى استخدام القليل من الزيوت النباتية والصحية مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة والزيتون بدلا من السمن والزبدة.

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