«يجب أن أتبع صاحب الغطاء» .. طفل ينتحر لسبب مرعب فى إيطاليا

وكتب الطفل فى الرسالة: "أحبكما أمى وأبى، يجب أن أتبع الرجل الأسود صاحب الغطاء".

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن الطفل كان محبوبا بين الآخرين ومن طبقة اجتماعية متوسطة أى أنه لن يمر بأى ضغوطات أو تنمر، ولكن لم يستبعد المحققون أن الصبى كان يتبع "تحديات مرعبة" مرتبطة بشخصية خيالية على الإنترنت، تدعى جوناثان جاليندو.

وتعد جوناثان جاليندو شخصية غامضة متنكرة فى هيئة كلب يشبه البشر يرتدى غطاء على الرأس، يتحدى الأطفال أن يؤدوا أعمالا متطرفة وخطيرة بشكل متزايد، حتى تصل التحديات إلى حد الانتحار.

وتبدأ تحديات جاليندو بأوامر عادية مثل "استيقظ فى منتصف الليل"، أو "شاهد فيلما مخيفا"، وتبدأ المهام فى التصاعد تدريجيا حتى يصل إلى إيذائهم نفسيا وتعرضهم للخطر مثل الوقوف على حافة البرج، وتنتهى التحديات بالانتحار، وفقا لـ "سكاى نيوز".