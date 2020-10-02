صور .. فساتين بأكمام منفوخة لـ خريف 2020

وتمنح الفساتين ذات الأكمام المنفوخة، الفتيات إطلالة أنيقة، وخصوصًا النحيفات، وهو ما ترصده الصور التالية..
وتنوعات ألوان تلك الفساتين، ما بين الأبيض، والأحمر، والبنى والأصفر، إلا أن الأخير، كان الأبرز، والأكثر شراءً فى خريف 2020.
وتتناسب الفساتين ذات الأكمام المنفوخة، مع الإطلالات المسائية، والسهرات، وأيضًا الخروجات العائلية، وغيرها.
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