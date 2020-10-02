هانى الناظر: ترامب ضرب بالكمامة عرض الحائط والنتيجة إصابته وزوجته 

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وأكد الناظر فى منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلًا: "طول النهار والليل وإحنا بنقول الكمامة خط الدفاع الأول ضد كورونا.. وأنت يا سيد ترامب بتضرب بكلام الأطباء عرض الحائط وتخرج على العالم دائما وتظهر بدون كمامة".
وتابع الناظر: "هذه هى النتيجة إصابتك وزوجتك بالفيروس.. دعواتنا بالشفاء العاجل.. ولكن تعالوا كلنا ناخد درس من أخطاء الكبار ونحافظ على صحتنا".
وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا هو وزجته ميلانيا ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر.
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