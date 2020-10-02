فيديو .. الصحة توضح خطوات حماية الطلاب من فيروس كورونا

وقال الفنان أحمد أمين، إن من الضرورى اختيار الأطعمة التى تفيد الطلاب فى المنزل والمدرسة، والتشجيع على الرياضة والنظافة، داعيًا إلى عدم نزول الطلاب إلى المدرسة لو ارتفعت درجة حرارتهم.

وتابع: "كلنا عايشين مع بعض هناخد بالنا من بعض، ونساعد ولادنا ياخدوا بالهم من صحتهم طول الوقت، عشان بصحة هانقدر نتعلم".

يأتى ذلك فى إطار حملة "نحمى نفسنا نتعلم كلنا"، والتى أطلقتها وزارتا الصحة والتربية والتعليم.