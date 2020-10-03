لايف ستايل

أسرع طريقة للتخلص من السكر الزائد فى الجسم

0 نشر
أحمد حمدى 2020-10-03 15:03 0 تبليغ

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وحسب موقع "لايف 24" الروسى، فتوصل مجموعة من الخبراء، إلى مشروب ذهبى، يمكنه مساعدة الأشخاص على التخلص من السكر الزائد فى الجسم.

ويعتمد "المشروب الذهبى" على الزنجبيل، والكركم، والشاى، من خلال خلطهم جميعًا فى إناء، الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى التخلص من السكر الزائد.

وأوضح الخبراء أن الكركم يساعد على زيادة إنتاج الأنسولين، والذى بدوره يخفض معدل السكر فى الدم، بالإضافة إلى أن الزنجبيل يعمل على تخفيض السكر دون الحاجة إلى تدخل الأنسولين.

 

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