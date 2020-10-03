مأساة .. مقتل مدونة فيديو حرقا على يد طليقها خلال بث مباشر فى الصين

وحسب سبوتنك، توفيت "لامو" البالغة من العمر 30 عامًا، خلال قيامها ببث مباشر عبر موقع "دويين" النسخة الصينية من "تيك توك".
واقتحم طليق "لامو" شقتها خلال البث المباشر، وأشعل النيران فى جسدها، الأمر الذى انتهى بوفاتها فى المستشفى، حيث بلغت نسبة الحروق فى جسدها 90%.
وكانت الضحية، مهتمة بتقديم، مقاطع فيديو حول حياتها اليومية، ورحلاتها فى الجبال بحثًا عن الطعام، وأثناء الغناء، والطهو.
جدير بالذكر أن الشرطة الصينية، تمكنت من القبض على المتهم، مشيرة إلى أنه قام بجرائم عنف أسرى كثيرة قبل ذلك.
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