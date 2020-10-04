اليوم .. بداية الاحتفال بـ أسبوع الفضاء العالمى

ويجرى الاحتفال بـ"أسبوع الفضاء العالمى" فى أكثر من 70 دولة حول العالم، احتفاءا بالعلوم والتكنولوجيا ومساهمتها فى تحسين حالة الإنسان.

وفى يوم 6 ديسمبر 1999 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع العالمى للفضاء كاحتفال سنوى يتم خلال الأيام ما بين 4 و 10 أكتوبر، واُعتمد هذا التاريخ بناء على الاعتراف بيومين مهمين فى تاريخ الفضاء، أولهما إطلاق أول قمر صناعى أرضى من صنع الإنسان فى 4 أكتوبر 1957، وثانيهما التوقيع على معاهدة الفضاء الخارجى فى 10 أكتوبر 1967.

وأسبوع الفضاء العالمى هو أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء فى العالم، فهى تبنى قوى المستقبل العاملة عن طريق إلهام التلاميذ وإبراز الدعم الشعبى المشاهد لبرنامج الفضاء، وتثقيف العامة بشأن الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولى فى التوعية بمسائل الفضاء وتعليمها.

خُصصت احتفالية الأسبوع العالمى للفضاء لعام 2020 لموضوع الأقمار الأصطناعية ومنافعها الكثيرة، وتقرر أن يكون شعار الاحتفالية هو "الأقمار الأصطناعية تحسن الحياة"، ويستهدف إبراز أهمية الأقمار الأصطناعية فى الحياة اليومية من خلال الاتصالات والمراقبة البيئية والنقل والتنبؤ بالطقس والتطبيب عن بعد والعلوم وغيرها من السبل.