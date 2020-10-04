فيديو : الناظر يشارك دوت الخليج #تحدى_الكمامة : خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا

وتحدث الناظر لـ "دوت الخليج"، عن التخوفات التى تجتاح العالم كله من التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا.

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وأشار الناظر إلى أن الكمامات الطبية تعد هى خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس وخصوصا أثناء التواجد فى الأماكن المزدحمة.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الأخرى بجانب الكمامة، وذلك من خلال تحقيق التباعد الاجتماعى، والامتناع عن المصافحة والأحضان والقبلات، وعدم تناول المأكولات أو المشروبات من الشارع وغيرها، لأجل مواجهة الفيروس دون التعرض لموجة ثانية واستمرارية الإنتاجية فى مصر.

وطالب الناظر المواطنين، قائلا: "لازم نلتزم بارتداء الكمامة عشان نحمى نفسنا من موجه أخرى من الفيروس اللعين".