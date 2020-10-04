صور : فنانات مصريات تألقن بـ الروج الأحمر

ويرصد "دوت الخليج"، أجمل فنانات مصريات ظهرن بالروج الأحمر فى إطلالة أنثوية جذابة نالوا بها إعجاب متابعيهن. -ياسمين صبرى: حصلت ياسمين صبرى على مظهر جذاب عندما ظهرت بدرجة لون الروج الأحمر الفاتح مع إطلالة بيضاء اللون. -هنا الزاهد: وظهرت بدرجات مختلفة من الروج الأحمر التى جعلت ملامحها تتمتع بمزيد من الجاذبية والجرأة. -دنيا سمير غانم: وظهرت دنيا تتمتع بالروج الأحمر مع ملامح بسيطة وملابس سوداء منقوشة، والبسيط من المكياج. -يسرا اللوزى: تتميز بملامحها وإطلالاتها البسيطة الجميلة، كما زادها الروج الأحمر بدرجته الفاتحة أناقة وجاذبية. Advertisements -غادة عبد الرازق: ظهرت بملابس سوداء ليزيدها الروج الأحمر جمالا بالإضافة إلى مزيد من المكياج. -إلهام شاهين: كانت ترتدى فستانا أسود وتضع الروج الأحمر الذى جعلها تظهر فى إطلالة متألقة. -ليلى علوى: تحرص دوما الفنانة الكبيرة على الظهور فى صورة أنيقة، وتألقت عند وضعها الروج الأحمر مع الفستان الأسود المنقوش أو فستانها الأبيض. -ياسمين عبد العزيز: زاد الروج الأحمر من إطلالتها أنوثة وجاذبية عند ارتدائها للفستان الأحمر. -غادة عادل: وضعت الروج الأحمر مع بسيط من المكياج، ونالت إعجاب متابعيها لبساطتها وإطلالتها الأنيقة. ويعد الروج الأحمر من أبرز ألوان الروج لعام 2020، فهو جذاب جداً ويمنح المرأة إطلالة جريئة ومميزة، كما أنه يناسب جميع ألوان البشرة.

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