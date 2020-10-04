وأرسلت شركة الطيران العالمية الأمريكية نورثروب جرومان، مجموعة من بذور الفجل واللحوم والأسماك والأجبان والخضر والفاكهة. وتضمنت الشحنة خزانات هواء مضغوطة للمساعدة فى تعويض التسرب فى المحطة الفضائية ومرحاضا جديدا من التيتانيوم بقيمة 23 مليون دولار مصمم للنساء، وكاميرا للواقع الافتراضى، ستوفر لقطات سينمائية فى الفضاء، وفقا لـ "سكاى نيوز". وتم إرسال الشحنة أول أمس لتصل غدا، الإثنين، بوزن يصل إلى 3600 كيلوجراما، ويأمل رواد الفضاء أن تتاح لهم الفرصة لزراعة محصولهم هذا العام، بإضافة بذور الفجل، ويقول الباحثون إن 40 بذرة يتوقع أن تنمو فى غضو شهر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا .. موعد وصول شحنة الفجل واللحوم والفاكهة لـ رواد الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.