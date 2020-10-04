الصحة تحذر من لمس الجهة الأمامية لـ الكمامة: يتسبب فى زيادة انتشار الفيروس

وأشارت الصحة إلى أن لمس الجهة الأمامية للكمامة عادة تتسبب فى زيادة انتشار الفيروس. وقالت الصحة: "احمى نفسك ومن حولك .. احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة لمنع انتقال العدوى".

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