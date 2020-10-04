صور .. إطلاق أكبر نافورة مياه فى العالم بدبى

وتسعى "نافورة النخلة" أحدث نقطة جذب سياحية فى "النخلة جميرا" للحصول على لقب جينيس للأرقام القياسية فى 22 أكتوبر الجارى خلال حفل إطلاقها.

وستطلق مضخة خارقة الماء على علو 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربع تشع بالنور مع أكثر من 3 آلاف مصباح "ليد".

ويشكل هذا الحدث اللافت فى محاولة لحصول هذه النافورة الوحيدة المتعددة الألوان فى دبى على لقب "جينيس للأرقام القياسية" مؤشرا واضحا لعودة الإمارة إلى سابق عهدها والاستمرار فى التحليق عاليا من أجل تحقيق طموحاتها الكبيرة.

وقال عمر خورى، المدير التنفيذى لنخيل مولز، إننا نفخر بإطلاق نافورة النخلة احتفالا باستعادة دبى حيويتها وبناء مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحية الشهيرة فى نخلة جميرا، مشيرا إلى أن إطلاق النافورة دليل ساطع على التزامنا بدعم تجار التجزئة وتوسيع المجالات أمامهم من أجل توفير تجارب قيمة وفريدة من نوعها لعملائنا.

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من جهته، أوضح أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة دبى للمهرجانات والتجزئة، أن نافورة جزيرة النخلة تعد إضافة رائعة إلى قائمة المعالم الشهيرة لدبى على مستوى العالم ومن المؤكد أنها ستكون نقطة جذب كبيرة للسكان والزوار على حد سواء ويعزز هذا الإطلاق مكانة جزيرة النخلة وذى بوينت كوجهة سياحية استثنائية حيث يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم تجربة أجواء النافورة الخلابة بالإضافة إلى تجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام وزيارة المناطق السياحية التى لا تضاهى.

وسوف تقدم "نافورة النخلة" 20 عرضا مفصلا مع 5 عروض متنوعة تنطلق يوميا عند غروب الشمس وتستمر حتى منتصف الليل من الساعة 7 مساء حتى الساعة 12 عند منتصف الليل، فى حين تتماوج أعمدة المياه على إيقاع مجموعة من الأغانى الشعبية بما فى ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها، وسيستمر كل عرض لمدة 3 دقائق ويتم تأديته كل 30 دقيقة.

وذكر شادى جاد، مدير تسويق أول، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى غينيس للأرقام القياسية أنها إضافة رائعة إلى لائحة دبى الطويلة لمناطق الجذب التى تجعل هذه المدينة مميزة، وتعمل غينيس للأرقام القياسية على التحقق من لقب أكبر نافورة، ونتطلع إلى إعلان هذا المعلم العالمى "مميز رسميا -Officially Amazing".