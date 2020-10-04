فيديو .. سباق بين سلحفاة وأرنب يؤكد القصة الأسطورية

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها الرسمى فى تويتر مقطع الفيديو، يرصد سباقا انتهى بطريقة غير متوقعة بين سلحفاة وأرنب.

وقالت الشبكة إن الفيديو التقط خلال إحدى الفعاليات الترفيهية التى نظمت فى مدينة تشنجتشو الصينية.

وبدأ الأرنب السباق بشكل قوى وسريع، حيث سبق السلحفاة بمسافة كبيرة، قبل أن يقرر التوقف دون سابق إنذار.

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ومنح هذا التوقف الأمل للسلحفاة، التى واصلت التقدم دون الاكتراث لأمر الأرنب، مما جعلها تحرز المركز الأول بكل سهولة.

واعتبر معلقون أن هذا السباق أكد "القصة الأسطورة"، التى تحكى عن أرنب مغرور كان دائما يفتخر بسرعته، ويستهزئ ببطء السلحفاة، قبل أن يقررا تنظيم سباق لإنهاء الجدل.

وأثناء السباق توقف الأرنب من الركض لكى ينام ويأخذ قسطا من الراحة فالسلحفاة ما تزال فى بداية الطريق، إلا أن السلحفاة تابعت المشى ولم تتوقف أبدا، ووصلت إلى خط النهاية فيما كان الأرنب المغرور غاطسا فى نومه.