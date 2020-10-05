صباحكم اجمد مع يونس .. يتصدر تويتر مع حلقة صباحك ومطرحك

وعلق يونس على تصدره تويتر: "التريند الأول فى مصر على تويتر حالا .. صباحكم فل يا صبحاوية".

وتقاعل المغردون مع الهاشتاج قائلين: "المود عظمة أوى"، "المود القمر"، "دمت مبدع وعظيم"، "رقم واحد".

وتضمنت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك تقديم مجموعة متنوعة من الأغانى، وفقرة البرج فى الدرج والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات الممتعة لمستمعى صباحك ومطرحك.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.