فوائد زيت الجزر للبشرة والشعر

يعد زيت الجزر بمثابة سر جمال البشرة والشعر، حيث إنه يحارب تجاعيد البشرة ويمنحها مظهرا نقيا يشع نضرة وحيوية، كما أنه يحارب تقصف الشعر ويمنحه مظهرا لامعا يأسر الألباب.





وأوضحت مجلة "Elle" أن زيت الجزر غنى بمادة الكاروتين المضادة للأكسدة، التى تحارب ما يعرف "بالجذور الحرة"، التى تهاجم الخلايا وتعجل بشيخوخة البشرة. ويشتمل زيت الجزر أيضا على البيتا كاروتين (بروفيتامين أ) وفيتامين أ (الرتينول)، وهى مواد فعالة تعمل على حماية الخلايا وإبطاء عملية الشيخوخة. وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الجزر يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا والالتهابات، ما يجعله سلاحا طبيعيا فعالا لمحاربة شوائب البشرة. Advertisements ويعمل زيت الجزر أيضا على ترطيب البشرة الجافة والمتشققة ويمنحها ملمسا مخمليا، كما أنه يعد مثاليا للبشرة الحساسة بفضل مكوناته الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح زيت الجزر البشرة إطلالة برونزية ساحرة، حيث تبدو البشرة كما لو كانت الشمس قد طبعت قبلة عليها، فضلا عن أنه يوفر للبشرة حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، حيث إنه يمتاز بمُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF) يبلغ 13. ومن ناحية أخرى يعمل زيت الجزر على ترطيب الشعر ومحاربة تقصفه ويمنحه مظهرا لامعا يخطف الأنظار، ولهذا الغرض يتم تدليك أطراف الشعر بزيت الجزر وتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ليؤتى مفعوله، ثم شطفه جيدا بالماء والشامبو.

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