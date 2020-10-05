صور.. 5 طرق لارتداء السويت شيرت فى خريف 2020

السويت شيرت من القطع المثالية لارتدائها فى فصل الخريف، فهو ليس خفيفاً بما يكفى لارتداءه فى الصيف وليس ثقيلاً بالدرجة التى تمكنك من ارتدائه بمفرده فى أيام الشتاء القارسة، لذا يبقى فصل الخريف هو الوقت الأنسب للتألق بالسويت شيرت.





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