- 1/2
- 2/2
اتجهت للعمل فى مجال الأزياء فى سن صغير حيث كانت لم تبلغ من العمر سنتين، كما يعمل الأخ الأكبر أيضا كعارض للأزياء.
وانتقلت مع عائلتها إلى لندن، وبعد ذلك إلى أثينا عندما كانت فى السادسة، حيث درست فى مدرسة كامبيون فى أثينا، وفى سن العاشرة عادت إلى هامبورج مع عائلتها.
وتتمتع جارن بجمالها الجذاب وإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تتألق فى عالم الأزياء والموضة، كما يتخطى متابعيها عبر إنستجرام حاجز الـ 2 مليون متابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. أناقة عارضة الأزياء الألمانية تونى جارن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.