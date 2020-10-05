جوتشى تطرح فستانا للرجال بـ 1700 إسترلينى

ويتكون الفستان من قميص ترتان طويل من القطن، مع أزرار من عرق اللؤلؤ وطوق بيتر بان المتباين، المستوحى من إطلالات الجرونج منذ التسعينيات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

يأتى ثوب الترتان، الذى يمكن تنسيقه فوق بنطلون جينز ممزق، بألوان دقيقة تعكس فكرة الانسيابية التى تم استكشافها فى عرض أزياء خريف وشتاء 2020.

الفستان البرتقالى والبيج، المصنوع من القطن بنسبة 100٪ ، يتميز بأكمام قصيرة وتطريز مدبب وأزرار أمامية.