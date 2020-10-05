فيروس سى أمكن علاجه بفضلهم.. نوبل تشكر الثلاثى الفائز بجائزتها للطب

وجهت مؤسسة جائزة نوبل العالمية، اليوم الإثنين، على حسابها الرسمى بـ"فيسبوك" الشكر للفائزين بجائزتها لعلم وظائف الأعضاء أو الطب، هارفى جاى ألتر وميخائيل هوتون وتشارلز إم رايس.





وقالت: "شكرا على الاكتشاف الذى ساهم فيه الفائزون بجائزة نوبل هذا العام فى علم وظائف الأعضاء أو الطب، اختبارات دم دقيقة للغاية لفيروس سى أصبحت متاحة الآن، والتى نجحت بدورها فى القضاء تماما على التهاب الكبد الذى ينتقل عبر الدم حول العالم، ما ساهم بتحسين الصحة العالمية بشكل رائع".



أضافت "نوبل": "هذا الاكتشاف سمح أيضا فى تطوير عقار لعلاج فيروس سى لأول مرة فى التاريخ، لقد أصبح المرض الآن من الممكن علاجه، ما منح أملا فى القضاء تماما على فيروس سى بكل سكان العالم، ولتحقيق ذلك هناك جهود عالمية لزيادة اختبارات الدم وجعل الأدوية ممكنة عالميا عند الحاجة إليها".

قالت صحيفة ديلى ميرور البريطانية، اليوم الإثنين، إن لجنة جائزة نوبل، قررت منح جائزتها فى علم وظائف الأعضاء أو الطب لثلاثة علماء بالمشاركة، الباحث الطبى الأمريكى هارفى جاى ألتر وعالم الأحياء البريطانى ميخائيل هوتون وعالم الفيروسات الأمريكى تشارلز إم رايس.

ووفق "ميرور"، فاز الثلاثى بالجائزة لجهودهما فى اكتشاف فيروس الالتهاب الكبدى سى، خلال السنوات الماضية، ما ساعد بشكل كبير فى حصار المرض الذى يتسبب فيه الفيروس ومواجهته والتغلب عليه وحماية ملايين الأرواح.

وفيروس الالتهاب الكبدى سى هو فيروس أحادى الحواف مغلف "HCV"، والذى قد يتطور ويؤدى للفشل الكبدى أو سرطان الكبد أو من أوردة شديدة التورم فى المريء والمعدة، ما قد يؤدى إلى نزيف شديد يؤدى إلى الوفاة.