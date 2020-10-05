5 أكتوبر .. احتفالية يوم المعلم العالمى للعام الـ 26

ويستهدف العالم فى ذلك التاريخ من كل عام الإشادة بدور المعلمين حول العالم، يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة، وتوفير التدريب الملائم وحماية حقوق المعلمين.

وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فى عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.

ويوفر التعليم الجيد الأمل والوعد بمستوى معيشة أفضل، ومع ذلك فليس من الممكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين.