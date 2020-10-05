وقالت الصحة أن السيدة المصابة بسرطان الثدى محتاجة دائما لدعم عيلتها وأهلها وكل من حولها. وأوضحت أن الدعم النفسى تنعكس فائدته على صحة المرأة المصابة لتأثيرها الإيجابى على نفسيتها. وأضافت الصحة قائلة: "الدعم النفسى للسيدة المصابة بسرطان الثدى من أهم العوامل التى تساعد على التعافى".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تنادى بأهمية الصحة النفسية لمرضى سرطان الثدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.