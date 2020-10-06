فوائد صحية بالجملة لمشروب الكركم

الكركم من التوابل الشعبية المصنوعة من الجذمور أو جذور نبات الكركم لونغا، وموطنه الأصلى جنوب شرق آسيا وهو عضو فى عائلة الزنجبيل، واستُخدم كعلاج عشبى لآلاف السنين فى الهند والصين.





تنتج الهند 78 فى المائة من المعروض العالمى من الكركم، وتتوافر مجموعة كبيرة من شاى الكركم للشراء فى المتاجر الصحية أو عبر الإنترنت، بحسب تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداى".

العنصر النشط فى الكركم هو الكركمين، والذى ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، لكنه صعب الامتصاص فى الأجسام، ولذلك تحظى مكملات الكركم بشعبية كبيرة لاحتوائها تركيزات عالية مضمونة من الكركمين.

تحدد معظم الأبحاث التى أجريت على البالغين الاستخدام الآمن عند، 400 إلى 600 ملليجرام من مسحوق الكركم النقى ثلاث مرات يوميا، أو 1 إلى 3 جرام يوميا من جذر الكركم المبشورة أو المجففة.

وبحسب "سبوتنيك"، فيما يلى أهم فوائد الكركم للصحة:

1- يقلل من أعراض التهاب المفاصل

2- يعزز الوظائف المناعية للجسم

3- يساعد فى تقليل المضاعفات القلبية

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4- يساعد فى الوقاية من السرطان وعلاجه

5- يساعد فى السيطرة على متلازمة القولون العصبى

6- يمنع ويعالج مرض الزهايمر

7- يحمى من تلف الكبد، وحصى المرارة

8- يساعد فى منع والسيطرة على مرض السكرى

9- يساعد فى السيطرة على أمراض الرئة