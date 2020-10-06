المراكز الأمريكية: كورونا يبقى دقائق وساعات فى الهواء

وقالت إن بعض الإصابات يمكن نقلها من خلال التعرض للفيروس فى قطرات وجزيئات صغيرة أو الهباء الجوى والتى قد تبقى لفترة تتراوح بين دقائق وساعات فى الهواء.

وأضافت المراكز الأمريكية، أن تحديث اليوم يعترف بتقارير منشورة أظهرت حالات محدودة وغير شائعة نقل فيها أشخاص "كوفيد 19" لآخرين كانوا يبعدون عنهم أكثر من 6 أقدام أو بعد فترة وجيزة من مغادرة شخص مصاب بـ"كوفيد 19" مكانًا ما.

ولفتت إلى أنه فى هذه الحالات حدث انتقال العدوى فى أماكن سيئة التهوية ومغلقة كانت فى الغالب تضم أنشطة تسبب زيادة فى التنفس مثل الغناء أو ممارسة تدريبات رياضية.

ونشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى سبتمبر إرشاداتها التى تحذر من احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء ولكنها حذفتها فيما بعد.