أحمد يونس: زى عادتنا كل يوم.. صباح الخير مع يونس الأول على تويتر

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وعلق أحمد يونس على تصدره تويتر: "زى عادتنا كل يوم .. صباح الخير مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر حالا".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "المود عظمة"، "جماعة أنتوا مبتسمعوش معانا العظمة ليه"، "عندكوا زى أحمد يونس يعمل ليكوا كل يوم مود أعظم من اللى قبله"، "ايه المود القمر ده".
وقدمت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 للإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، بالإضافة إلى أبرز الأغانى الواقعة أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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