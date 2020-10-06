النباتيون عرضة لنقص عناصر مهمة

قال البروفيسور هانز هاونر إن الأشخاص النباتيين عرضة لنقص بعض العناصر المغذية المهمة مثل فيتامين B12 المهم لبناء الدم والأعصاب واليود المهم لعمليات النمو والغدة الدرقية والأعصاب والمخ والجهاز القلبى الوعائى.





وعلل أخصائى التغذية العلاجية الألمانى ذلك بأن الجسم يمتص هذه العناصر عبر المواد الغذائية النباتية بصورة أقل مقارنة بالمواد الغذائية الحيوانية. ولتجنب نقص هذه العناصر المهمة للصحة ينبغى استشارة خبير تغذية لبحث إمكانية تناول مكملات غذائية. وأشار هاونر إلى أن النظام الغذائى النباتى يعد بشكل عام مفيدا للصحة، حيث إنه يحد من خطر الإصابة بالبدانة والسكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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