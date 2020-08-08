أكاديمية مواهب الأحساء تفتح أبوابها

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دوت الخليج – منار علي
أُقيم حفل تدشين أكاديمية مواهب الأحساء لكرة القدم والتي تستهدف فئة الناشئين من الأطفال ، والجدير بالذكر الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل إدارة الأكاديمية والحضور وتأكيد المدير الفني الأستاذ / فكري الخضيري عليها .
تختص الأكاديمية بثلاثة مجالات أساسية لتعليم الطلاب وهي : كرة القدم – الرياضيات – اللغة الإنجليزية لتأسيس لاعب مكتمل من جميع النواحي الفكرية والجسدية ، كما اهتمت الأكاديمية بالجانب الصحي عن طريق توفير الفحوصات المتنوعة ، شهد الافتتاح حضورًا مميزًا من أصحاب المؤسسات الرُعاة وضمن تلك المؤسسات : مدينة جواثا السياحية بالأحساء ، مجمع عيادات سيف بيوتي ، قرطاسية الوليد كما شهد حضورًا إعلاميًا مميزًا من نخبة من إعلاميين الأحساء والمملكة ، ولأول مره حضور نسائي مُساند لدور المرأة في هذه الأكاديمية التي ستكون بإدارة مشتركة مابين أبناء وبنات الأحساء واللاتي ضمنهن المدير العام الأستاذة / ساره الحويكم ومسؤولة الموارد البشرية الأستاذة / فاطمة الخضيري ، تم قص شريط الافتتاح في تمام الخامسة والنصف عصرًا ليستمر البرنامج برحلة حول الأكاديمية للتعرف على مرفقاتها ، ختامًا تدعوا أكاديمية مواهب الأحساء الأهالي لضم أبناؤهم وتشكر إدارة الأكاديمية جميع الحاضرين لحفل الافتتاح راجين من الله التوفيق لخدمة الأحساء والمملكة ككل .
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