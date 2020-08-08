” إيقاف العمل في أول مركز بالمملكة لسحب عينات كورونا بـ دارين بمحافظة القطيف “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

أوقفت الصحة اليوم السبت 18 ذي الحجة 1441هـ، العمل في أول مركز تم إنشاؤه لسحب عينات كورونا بالمملكة في دارين بمحافظة القطيف.

ويأتي إيقاف العمل بالمركز بعد 5 أشهر من تحويله من مركز رعاية صحية أولية إلى مركز لسحب عينات كرورونا منذ السابع من شهر مارس 2020م، أي قبل 5 أشهر، وذلك بعد انخفاض أعداد المراجعين للمركز لسحب عينات كورونا، ولتوفر مراكز أخرى تقوم بهذه المهمة.

وخلال تفقده لآخر يوم عمل في المركز كنقطة سحب عينات، تحدث الدكتور رياض الموسى مدير مستشفى القطيف المركزي قائلًا: “إن اليوم كان احتفالية جميلة بمناسبة انتهاء مهمة قام بها أبطال الصحة في مركز صحي دارين كنقطة سحب العينات والتي بدأت من أول بداية الجائحة مع أول أسبوع من شهر مارس من عام 2020 ولمدة 5 شهور”.

وأضاف أن مركز صحي دارين قدّم لسحب العينات كأول مركز سحب عينات في المملكة مع بداية الجائحة، حيث قدم خدمات كبيرة جداً، وتم سحب عشرات الآلاف من العينات به بالإضافة إلى متابعته وإقامته حملات لسحب العينات في المنازل والأحياء والمجمعات السكنية وكذلك عمل بدوام 24 ساعة متواصلة، مؤكدًا أن المركز لم يمل أو يكل في سبيل بذل الجهود للسيطرة على الجائحة.

وأردف قائلًا: “اليوم نقول إن شاء الله إغلاق نقطة سحب العينات وهي بادرة أمل كبيرة وتشير إلى بداية التغلب على الجائحة في القريب العاجل، والآن مركز صحي دارين أنهى جزءًا كبيرًا من المهام المنوطة به على مدى 5 شهور، وشكرًا جزيلًا لكل العاملين في المركز، وشكراً لأهالي الخويلدية على مبادرتهم الجميلة بتكريم العاملين خلال اليوم، وإن شاء الله نحتفل قريباً بإنهاء الأزمة بالكامل”.

وأكد الموسى على أن الخطوة القادمة ستكون العمل في عيادة تطمن بمركز صحي العوامية وقال: “الآن انتقل بعض الأبطال في عيادة تطمن بمركز صحي العوامية لاستكمال مهمتهم في العيادة، وقد تمت زيارة مركز تطمن للاطلاع على وضع العمل والحمد الله الأمور مطمئنة والأبطال يؤدون العمل على أكمل وجه، وإن شاء الله يستمر العمل إلى أن تنتهي الجائحة ويكون الوضع مستقرًا بأمن وأمان”