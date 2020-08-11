أمير الحدود الشمالية يوجه بتطوير خطة فاعلة لتنمية المنشآت الصغيرة في المنطقة

دوت الخليج – عرعر:

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة يوسف بن ضاحي العنزي الذي قدم للسلام على سموه وتقديم نبذة عن أهم مبادرات البنك المنفذة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

واطلع سموه على الخدمات التي يقدمها البنك من القروض للمستفيدين بجميع فئاتهم لتحفيز وتمكين شباب وفتيات المنطقة المبادرين بالأعمال الصغيرة والمتوسطة، من خلال منتجاته التمويلية بما يخدم ويحقق الأهداف والتطلعات المرجوة.

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وأشاد سموه بالدور الهام والحيوي الذي يؤديه البنك في تنمية المنشآت الصغيرة وفق مستهدفات #رؤية_2030 التي تستهدف رفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي والصادرات السعودية, وذلك في ظل الدعم الكبير وغير المحدود الذي يحظى به البنك من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين.

ووجه سموه الفرع بمضاعفة الجهود وتطوير خطة فاعلة لتنمية المنشآت الصغيرة بالمنطقة بالتعاون مع مبادرة #تنموي التي أطلقها سموه.

مشددًا على أهمية تحقيق أعلى درجات التنسيق مع الجهات المعنية كجامعة الحدود الشمالية وفرع وزارة الموارد البشرية ومجلس الجمعيات الأهلية والبنوك التجارية

ودعا سموه للتركيز على تنمية قاعدة الشركات الصغيرة ومن ذلك المنشآت متناهية الصغر والأسر المنتجة بوصفها الرافد الرئيسي لتنمية المنشآت الصغيرة

كما دعا سموه الشباب المبادرين بالأعمال لدراسة مشاريعهم والاستعانة بالمرشدين بهذا المجال والاستفادة من منتجات بنك التنمية والنجاح في مشاريعهم.